На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста и оставили «послание» Зеленскому

Украинские националисты осквернили памятник жертвам Холокоста в селе Богдановка Николаевской области. Вандалы разрисовали свастикой монумент, установленный на месте массового убийства евреев в годы Великой Отечественной войны.

Злоумышленники оставили у памятника записку, содержащую антисемитские лозунги и оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского и пригрозили, что «продажа земли приведет к новому Холокосту». Об инциденте сообщил на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, сопроводив пост фотографиями с места происшествия.

© Eduard Dolinsky, Facebook

В сентябре Зеленский поручил Верховной Раде снять мораторий на продажу сельхозземель, который действует на Украине уже 14 лет и создать в стране земельный рынок. Инициативу главы государства неоднозначно восприняли в обществе. В парламенте нет единого мнения по данному вопросу. Некоторые фракции считают, что открытие земельного рынка приведет к тому, что часть земли скупят иностранные компании.