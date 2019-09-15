Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности стала самой высокооплачиваемой в России. На портале «Работа в России» кандидату предлагают заработную плату в размере 430 тысяч рублей.

Директор Рыбного союза Сергей Гудков заявил, что за такую работу обычно платят около двухсот тысяч, а предложенная зарплата, вероятно, связана с острой необходимости в специалисте. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ.

На втором месте по уровню зарплат оказались пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Специалистам названных сфер работодатели готовы платить по 330 тысяч рублей в месяц.

В прошлом году самую высокую зарплату предлагали коммерческому директору на предприятии по производству лекарств. Предполагалось, что месячный доход такого работника был равен 420 тысячам рублей. Гендиректор консалтинговой компании и снова механик в отрасли рыбодобывающей промышленности поделили второе место. Их заработок составлял по 400 тысяч рублей.