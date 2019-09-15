В Москве появится новый парк

На Сокольнической площади, на месте развернутой строительной площадки под станцию Большой кольцевой линии метро «Стромынка» к сентябрю следующего года появится новый парк. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«К сентябрю следующего года мы хотим полностью благоустроить эту территорию и создать парк. Это будет большая зеленая зона, большие деревья, лавочки и так далее», - сказал чиновник.

Хуснуллин при этом добавил, что проект благоустройства обсуждался с местными жителями и заверил: это будет одно из самых красивых благоустроенных мест в Москве.

Как уточнил заммэра, практически эта локация станет продолжением парка «Сокольники».

По данным Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, сама станция «Стромынка» будет находиться возле главного входа в парк «Сокольники» - на Сокольнической площади, между улицами Русаковской и Сокольнический вал.