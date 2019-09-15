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Боевики заблокировали коридор для выхода из зоны деэскалации в Идлибе

Наталья Вальханская
22:07 15.09.2019
Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-Эд-Духур».
Боевики заблокировали коридор для выхода из зоны деэскалации в Идлибе
© Фото: Juma Mohammad, ZUMAPRESS.com, globallookpress

На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

14 сентября зафиксировано 34 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Айн-Эль-Кантара, Кермель, Сандран, Санджека, Эль-Арейм, Сафсафа, Сараф провинции Латакия; Хуайн-Эль-Кебир, Абу-Омар, Хабит, Шарки-Кафер-Дун, Эс-Салихия, Ард-Эш-Шалат, Зайтуна, Хан-Шейхун провинции Идлиб; Айн-Слеймо, Дар-Хардата, Кара-Джурн, Эль-Джейед провинции Хама.

«Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации блокировали работу гуманитарного коридора "Абу-Эд-Духур", препятствуя выходу беженцев через открытый сирийским правительством пункт пропуска под угрозой применения оружия», - подчеркнул Бакин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эт-Табия провинции Дэйр-Эз-Зор.

«Нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2204 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3 591,49 тонны», - добавил генерал-майор.

С 30 сентября 2015 г. в Сирию с территории иностранных государств вернулось 629 853 человека. В места довоенного проживания вернулось 1 303 944 внутренних переселенца.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев.

По состоянию на 15 сентября 2019 года восстановлено 896 образовательных и 197 медицинских учреждений, 32 326 жилых домов. Отремонтировано 1 086,3 км автомобильных дорог.

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