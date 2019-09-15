В Казахстане возбудили дело после столкновения поезда и автобуса

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту столкновения пассажирского поезда и автобуса на станции Шамалган в Алма-Атинской области. Известно, что в инциденте пострадали женщина и двое детей - трех и пяти лет. Сейчас их состояние оценивается как тяжелое. Пациенты находятся в реанимации.

Кроме того, в результате аварии погиб водитель автобуса 1979 года рождения. В пресс-службе МВД уточнили, что мужчина, по предварительной информации, выехал на запрещающий сигнал светофора.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье 345, часть 3», - сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на региональный департамент полиции.

Страшная авария случилась в воскресенье, 15 сентября. Очевидцы разместили в Сети ролик, на котором показан момент столкновения: поезд на огромной скорости протаранил автобус, протащив его по направлению движения. ДТП сопровождалось искрами от колес поезда тормозившего поезда.