Названы продукты, которые следует исключить после 50-летия

С возрастом в человеческом организме происходит гормональная перестройка, а биохимические процессы замедляются. Медики рассказали, что для продления молодости необходимо поменять рацион.

Так, диетологи пришли к выводу, что из организма после наступления 50-летия необходимо исключить всего пять продуктов: сладкое, мучное, кофе, алкоголь и полуфабрикаты.

Дело в том, что с возрастом снижается выработка инсулина, контролирующий сахар в крови. Поэтому необходимо отказаться от кондитерских изделий и сладких напитков.

Как пишет «Волгоградская правда.ру», рекомендовано также ограничить употребление хлеба до одного куска в день, так как крахмал замедляет обмен веществ, а мука повышает кислотность.

По мнению медиков, полуфабрикаты содержат много соли и сахара, а также крайне калорийны, в них много насыщенных жиров. А в 50 лет организму сложнее сбрасывать избыточный вес, который может стать причиной развития различных заболеваний: сердечно-сосудистых, опорно-двигательных, онкологических и диабета.

Кроме того, печень человека после 45-50 лет хуже справляется в выводом из организма веществ, поэтому врачи советуют не злоупотреблять алкоголем.