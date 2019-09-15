Ломающий «хребет» политике Трампа: какой след оставил Болтон в истории США

Накануне в США произошел очередной инцидент, который может привести к большому конфликту на Ближнем Востоке: беспилотники атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Удар оказался настолько серьезным, что королевству пришлось сократить добычу нефти почти вдвое.

В дело вмешались американцы. Госсекретарь США Майк Помпео не дожидаясь расследования обвинил в атаке Иран.

В ответ Тегеран недвусмысленно намекнул: все корабли и базы США, расположенные в радиусе двух тысяч километров от границы Ирана, находятся в зоне поражения иранских ракет и, более того, американские объекты уже на прицеле, так что Тегеран готов к полномасштабной войне.

Как поступит президент США Дональд Трамп, и будет ли война с Ираном – зависит от того, кто займет сейчас место советника по национальной безопасности. После отставки Джона Болтона - это главная интрига.

Именно Болтон был одним из главных идеологов войны в Ираке, обвинял руководство Кубы в экспорте биологического оружия, был куратором Украины и непримиримым сторонником жесткой линии Вашингтона по отношению к России и ее союзникам.

«Я сообщил Джону Болтону, что Белый дом более не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации, и поэтому попросил Джона об отставке, он дал ее мне утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности», - заявил накануне Трамп.

Американский президент распрощался с Джоном Болтоном в своей излюбленной манере: уволил его через сообщение в Twitter, как делал уже не раз с другими подчиненными.

Болтон, впрочем, как в работе на посту советника по национальной безопасности, так и покидая этот пост, действовал наперекор Трампу: даже с трактовкой «был уволен» он не согласился и написал в Twitter, что ушел сам.

«Я сообщил президенту о намерении покинуть пост. Он сказал, "поговорим об этом завтра"», - отметил Болтон.

Трамп организовал пресс-конференцию, чтобы объяснить американцам, что же произошло на самом деле.

«Джона знают как жесткого парня. Эта его манера привела нас к войне с Ираком. Джон не поддерживал позицию Белого дома. Мистер "жесткий парень". Конечно, такому надо идти в Ирак. Я желаю ему всего хорошего, но положи, пожалуйста, мне на стол заявление об отставке», - заявил американский лидер.

Казалось бы, новость неожиданная, но на самом деле давно ожидаемая по мнению политиков и журналистов. Идеологическая война по поводу внешнеполитического курса между Болтоном и Трампом шла уже давно.

В череде постоянной ротации кадров это уже третий уволенный советник по национальной безопасности в администрации Трампа. В начале его президентского срока на посту советника был Майкл Флинн, которого сняли с должности через три недели после назначения, затем его место занял Герберт Макмастер, который проработал год. Болтон продержался дольше всех: почти полтора года, но не сумел сломать Трампа и навязать ему свою линию.

Воинственный настрой Болтона был хорошо известен всем в администрации президента США: его очень ценили в правых кругах, он был частым гостем и комментатором на республиканском телеканале Fox News - любимом телеканале Трампа.

70-летний Болтон является опытным игроком на международной арене. Он около 30 лет занимался вопросами внешней политики. Послужной список впечатляет: из простой семьи пожарного и домохозяйки он быстро выбился наверх, окончив престижный Йельский университет по специальности юриста. Затем также быстро стал продвигаться по карьерной лестнице, работав и на правительство, и в частном секторе, и на предвыборных кампаниях кандидатов в президенты: от Барри Голдуотера в 1960-х до своей собственной в 2015 году, когда Болтон решил выставить свою кандидатуру на пост президента США, но потом передумал.

Болтон занимал разные должности как в Госдепе, так и в частных аналитических центрах. В 2005 году он работал в администрации Рейгана на постах от юристконсультанта до заместителя министра юстиции. При Буше-младшем занимал должность заместителя госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности. Болтон всегда высказывался против любых договоров, сдерживающих ядерный потенциал США: именно он координировал процесс выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году. Болтон - яростный приверженец неоконсерватизма, он всегда решал ключевые вопросы при помощи грубой силы.

«Идея того, что Иран будет получать вознаграждения за то, что страна отказывается делать то, что никогда не должна была делать, это немыслимо», - заявлял он.

«Мы ввели намного больше санкций против России, чем Европейский Союз», - отмечал Болтон.

Своей упертостью, ястребиными взглядами и воинственным настроем он особенно прославился в должности постоянного представителя США при ООН, когда обругал публично своего работодателя: Организацию Объединенных Наций.

«Нет такого понятия как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавить лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединенные Штаты», - высказывался Болтон.

Ядро республиканской партии надеялось, что именно характер Болтона позволит ему держать вспыльчивого, импульсивного Трампа на коротком поводке, но вышло наоборот. Идеи сохранения американской гегемонии на международной арене столкнулись с желанием Трампа пересмотреть американскую внешнеполитическую тактику и стратегию по крайней мере для того, чтобы поднять низкий рейтинг.

«Несмотря на то, что большинство американцев в целом не поддерживают Трампа и его политику, решение об увольнении Болтона многие восприняли положительно. Мы устали от войн. Мы так и не можем вывести войска из Афганистана, не можем покинуть Ирак. Сколько же это может тянуться. Так что большинство из нас вздохнули с облегчением, узнав о том, что воинственный Болтон покидает пост», - отметил политолог Стефан Эберт.

Впрочем, сам Трамп часто повторял слова, нашептанные ему Болтоном, и следовал его советам, из-за чего намеченные ранее планы часто срывались, и администрация Белого дома оставалась ни с чем. Вот лишь несколько ярких примеров таких просчетов: президент США пригласил лидеров талибов и президента Афганистана на встречу в Кэмп-Дэвид на мирные переговоры, которые по замыслу должны были положить конец многолетней войне. Но в последний момент Трамп отменил и визиты и подписание соглашения по совету Болтона. На саммите в Ханое американский советник по национальной безопасности отговорил Трампа от заключения сделки с Северной Кореей по поводу частичной денуклеоризации, настаивая на полном ядерном разоружении - переговоры сорвались. Из-за Болтона раскрылась секретная операция ЦРУ в Венесуэле. Его российские встречи с секретарем совета безопасности Николаем Патрушевым в попытке нормализовать российско-американские отношения тоже прошли впустую.

Все эти действия, которые ничего не приносили в политическую копилку Трампа, в конце концов надоели президенту: Болтон Россию на колени не поставил, Иран не сломил, КНДР не переиграл - ни одна из инициатив не была успешной.

«Такие внешнеполитические провалы должны быть объяснены, ну, как минимум, американским избирателям, которые уже скоро придут на крупные выборы. Когда есть провалы, должен быть назначен крайний. На данный момент им оказался Болтон», - отметил зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Впрочем, сразу после отставки Болтона Трамп начал усиленно продвигать свою линию: он заговорил о встрече с Ираном без предварительных условий, собираясь провести переговоры с президентом Рухани в кулуарах Генеральной Ассамблее ООН. Заявил, что не будет оказывать военную помощь Украине, а также одобрил усилия правительства Франции по поводу налаживания отношений с Россией.

Но кто теперь займет место Болтона? В прессе поговаривают о дефиците квалифицированных кадров в свете постоянной их перетасовки. Среди потенциальных приемников Болтона около 15 кандидатов. Прочили должность и нынешнему главе Госдепа Майку Помпео, но он уже завил, что не претендует на этот пост. Никто из этих кандидатов не придерживается агрессивного курса внешней политики.

Впрочем, насколько жизнеспособной окажется политика смягчения курса, еще непонятно, ведь впереди выборы, а антироссийская риторика так соблазнительно хорошо продается.

За примером далеко ходить не надо: во время сбора средств на кампанию 2020 в Нью-Йорке демократ Джо Байден пообещал дать президенту РФ Владимиру Путину жесткий отпор, если станет президентом. И, конечно же, произвел фурор. Однако это еще не худший вариант: не исключено что сам уволенный Болтон составит конкуренцию Трампу в президентской гонке. Несмотря на то, что кажется, что виден свет в конце тоннеля, сложно загадывать, как дальше сложиться курс американской внешней политики.

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