«Мы ее еще услышим»: последнюю песню Началовой обнаружили в студии

Анна Исаева, бывший PR-директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой, рассказала, что это осенью выйдет песня «Останься». Запись была обнаружена уже после смерти артистки.

«Это удивительно: записанный хит, о котором никто не знал, нашли на студии уже после похорон», - рассказала Исаева.

Она добавила, что голос Началовой «мы еще услышим». Также Исаева рассказала о том, что в память о певице готовится крупный телепроект и была написана книга, автором которой стала родная тетя артистки, добавляет сайт «Комсомольская правда».

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Как заявил отец артистки, причиной смерти стала остановка сердца, которая была вызвана воспалительным процессом. Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.