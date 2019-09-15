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В России обнаружили останки первого вышедшего на сушу позвоночного

Наталия Майорова
21:43 15.09.2019
По словам палеонтологов, эта находка является сенсацией в научном мире.
В России обнаружили останки первого вышедшего на сушу позвоночного
© Фото: южнаяволна.рф

Палеонтологам удалось сделать невероятное открытие на территории горы Богдо в Богдинско-Баскунчакском заповеднике. Там группа астраханских ученых обнаружила фрагменты черепа лабиринтодонта.

По словам руководителя экспедиции Игоря Новикова, находка имеет большую историческую ценность. Лабиринтодонт - первое позвоночное животное, которое вышло на землю из воды. Ранее этот вид считался выходцем из Южной Африки. Ученые отмечают, что эта находка является сенсацией в научном мире.

© южнаяволна.рф

Группа палеонтологов Российской академии наук намерена продолжать сотрудничество с заповедником, сообщается на сайте «Южная волна».

Недавно японские ученые открыли новый вид динозавра, после того как собрали из найденных на территории страны окаменелостей практически полный скелет животного. Его длина составляет восемь метров. Это самое крупное доисторическое животное, останки которого были обнаружены в этой стране.

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