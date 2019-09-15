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Восстание машин: роботы заменят 20 млн трудоспособных россиян уже через 7 лет

Ольга Бороднева
Василиса Морозова
21:31 15.09.2019
Половина занятого трудом населения страны, уступят свои рабочие места умным машинам уже в ближайшие 7 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Крупные сети ритейла в ближайшее время готовятся сокращать неквалифицированный рабочий персонал и переводить многие привычные опции в электронный вид. Расчет, контроль товара и покупателя уже гораздо выгоднее доверить автоматизированным системам, а не человеку, а значит, профессии грузчика, охранника, кассира оказываются не нужными.

В ближайший год из перечня профессий навсегда исчезнет больше ста специальностей. Но, если молодежь просто пойдет и переучится, то, что делать со старшим поколением в новых реалиях - это большой вопрос. Футуристичное будущее наступило.

Кадровые агентства дают совет: хотите оставаться на плаву - не прекращайте учиться, а с новыми технологиями надо дружить.

«Если человек без работы и находится в предпенсионном возрасте, ему сложнее найти работу, чем молодому специалисту. Там много разных факторов, и в том числе фактор желания подстроиться под работодателя. Немного быть гибче, уйти от навязанных шаблонов и стереотипов», - отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Один из крупных ритейлеров на днях заявил, что это продавцы – это атавизм, поэтому от них нужно избавиться как от пережитка прошлого, а сейчас эра цифровизации, поэтому и цифра дохода благодаря оптимизации вырастет. Об этом говорят и молодые прогрессивно настроенные стартаперы, у которых уже целая сеть автоматических магазинов в Москве и области.

Доступ в такой магазин можно получить только, зарегистрировавшись в системе, отсканировав паспорт и привязав банковскую карту. Камеры наблюдения не просто фиксируют, но и анализируют поведение покупателя. Камеры с искусственным интеллектом уже совершенны настолько, что заменят и охранника, и консьержку. Это целая нейросеть, которая опутала все торговые сети и уже на пороге вашего дома.

«Одна из систем видеоаналитики, которую мы сейчас применяем в частном секторе - это видеодомофон. Если вы видите, вот он определил мое лицо, я вхожу в списки и он открывает мне двери автоматически», - пояснил директор по продажам в сфере телекоммуникационных услуг Максим Гурьянов.

Также уже придумали беспилотный грузовой автомобиль, который даст фору любому писателю-фантасту. Такие фуры давно существуют в Европе, а в России они пока проходят тестовый режим. Платунинг - это обязательно караван, а шофер есть только в первой машине.

Сами водители своему отсутствию не рады, дальнобойщики готовы бороться с роботами-конкурентами.

Список самых уязвимых профессий сегодня - это те, которые не вошли в перечень специальностей для колледжей в этом году. Например, «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «вышивальщица». Всего из списка убрали около сотни позиций.

В инновационном центре Сколково, наоборот, составили свой атлас самых востребованных профессий в настоящее время, а также в ближайшем будущем. Среди них есть неожиданные.

«Скажем, тьютер эстетического развития, из такого более банального, космогеогол – человек который будет добывать полезные ископаемые на ближайших астероидах», - пояснил замруководителя проекта «Атлас новых профессий» Евгений Виноградов.

Все профессии важны, все профессии нужны – такое выражение давно стало сказкой. Сейчас вкалывают роботы, а не человек. Очередей не будет в кассах, теперь они будут на биржах труда. Согласно прогнозам экспертов, 20 миллионов россиян, половина занятого трудом населения страны, уступят свои рабочие места умным машинам уже в ближайшие 7 лет.

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