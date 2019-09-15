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В МИД РФ посоветовали США извиниться за бомбардировки Югославии

Василиса Морозова
20:54 15.09.2019
Ранее посол США призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
В МИД РФ посоветовали США извиниться за бомбардировки Югославии
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла США в Сербии Кайла Скотта, призвавшего сербов «шире смотреть» на бомбардировки Югославии в 1999 году для улучшения отношений между государствами.

«Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном», - написала Захарова в Facebook.

По ее мнению, перед тем, как призывать сербов двигаться в сторону улучшения отношений с Соединенными Штатами, необходимо создать «подобающий» фундамент.

«И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать "двигаться вперед"», - добавила дипломат.

Посол США в Белграде Кайл Скотт пытался напомнить в Белграде, что отношения США и Сербии «в основном были отличными», а после времен режима Милошевича прошло уже 20 лет, поэтому настало время улучшить отношения.

«Ни Сербия, ни Соединенные Штаты не могут вернуть время назад. Но мы можем 1999 год рассматривать в более широкой перспективе», - заявил Скотт.

Напомним, в 1999 году силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию в Югославии. В результате бомбежек были уничтожены не только военные объекты, но и больницы и школы. Боевые действия продлились 78 дней, погибли более 2000 человек.

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