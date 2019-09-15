В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Сегодня, 15 сентября, затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС), которые призваны защитить Санкт-Петербург от наводнения, полностью сомкнулись. Это произошло в 17.00. Движение судов через оба судопропускных сооружения - С-1 и С-2 - также прекратилось.

Как отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, причина в шторме, который гонит балтийскую воду в сторону города.

«В 16.57 затворы Комплекса защитных сооружений на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива. В настоящее время нет точной информации о том, когда откроют дамбу - все зависит от стихии.

«Планируемое время открытия затворов будет уточняться в соответствии с изменением погодных условий и гидрологической обстановки», - говорится в сообщении спасателей.

Однако, если закрыть водопропускные створы совсем, то Нева, текущая в сторону залива, может затопить город даже без шторма. Специалисты отмечают, что, в связи с этим, в промежутках волн со стороны Финского залива дамбу придется периодически открывать для выпуска воды.

«По данным на 17.30, уровень воды по гидропосту "Горный институт" превышает ноль Кронштадтского футштока на 98 сантиметров, по Финскому заливу - на 114 сантиметров», - уточняют спасатели.

Реки и каналы могут выйти из набережных в случае, если уровень воды превысит 160 сантиметров.