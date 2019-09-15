Кардиолог рассказал о вреде помидоров

Содержащийся в помидорах белок лектин делает томаты опасными для организма человека. Об этом рассказал американский кардиолог Стивен Гандри в книге «Парадокс растений».

По его словам, помидоры содержат вещества, которые представляют угрозу для человеческого здоровья. Вырабатывающиеся в них лектины для защиты от вредителей попадают в организм и запускают механизм, который приводит к воспалениям и заболеваниям.

Как пишет «Вечерняя Москва», специалист связал воздействие белка с появлением хронической усталости, а также снижением мозговой активности, высыпаниями на коже и потерей волос.

Несмотря на то, что в томатах содержатся витамины, микроэлементы и они полезны для профилактики рака, Гандри пришел к выводу, что лектин уничтожает здоровье крайне важных для организма клеток. В связи с чем кардиолог посоветовал полностью отказаться от томатов.