Зеленский встретился с создателем сериала «Чернобыль»

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями мирового кинематографа, в том числе с создателем сериала «Чернобыль» Крейгом Мазином. Об этом украинский лидер написал на своей странице в соцсети Facebook.

Также глава государства встретился с актрисой Робин Райт, уроженкой Украины Милой Кунис, актером и продюсером Эштоном Кутчером.

«Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее», - прокомментировал Зеленский встречу со звездами.

В публикации президент пригласил представителей мировой киноиндустрии на Украину, отметив, что страна имеет все необходимое для съемок хорошего кино.

Встречи Владимира Зеленского со звездами состоялись во время форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.