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Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Наталия Майорова
19:46 15.09.2019
Впервые о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк заговорили в апреле этого года: тогда же она в последний раз появлялась на публичных мероприятиях.
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Стас Христов, представитель Анастасии Заворотнюк, заявил, что больше не сможет комментировать информацию о состоянии здоровья актрисы.

«Мне запрещено», - заявил он.

Слова Христова были опубликованы на сайте РБК.

Впервые о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк заговорили в апреле этого года, тогда же она в последний раз появлялась на публичных мероприятиях. Соседи по коттеджному поселку, где она проживает вместе с супругом Петром Чернышевым, рассказали, что при встрече не смогли узнать Заворотнюк.

По сообщениям СМИ, в реанимации Заворотнюк находится с 13 сентября. Туда ее доставили после обострения тяжелого заболевания. Позже врачебный консилиум принял решение ввести ее в состояние медикаментозной комы.

Также утверждалось, что Заворотнюк частично парализовало. Врачи диагностировали поражение руки. В настоящее время СМИ полагают, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как дышать самостоятельно она больше не может.

До сих пор официальной информации от представителей или родственников актрисы о состоянии ее здоровья не поступало.

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