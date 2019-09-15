Бостонский марафон и 9/11: в «Альфе» рассказали, как РФ предупреждала США о терактах

Стало известно одно важное обстоятельство, напрямую касающееся России. Оказывается, в начале сентября 2001 года, перед терактом в Нью-Йорке, президент РФ Владимир Путин предупреждал своего американского коллегу Джорджа Буша-младшего о готовящейся атаке террористов.

Спустя почти два десятилетия эту информацию раскрыл бывший директор по анализу ЦРУ Джордж Биби в своей книге «Российская ловушка». По информации Биби, Путин позвонил в Белый Дом за два дня до теракта, 9 сентября, и рассказал Бушу-младшему о том, что российская разведка засекла признаки готовящейся террористической атаки.

Несмотря на то, что российской стороной эта информация никогда не упоминалась, не секрет, что Москва всегда предупреждает партнеров об опасностях, которые раскрывает наша разведка.

«Могу подтвердить, что у нашей разведки очень серьезные позиции, как в Афганистане в то время, так и в Саудовской Аравии, так что на сегодняшний момент можно говорить, что да, наша разведка по всей видимости располагала этими данными», - сказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Если говорить откровенно по той аналогии, которая была попозже, когда вы помните, что наш президент предупреждал по готовящимся терактам с Сардаевым в Бостонском марафоне и она подтвердилась на 100%. Да, эта информация естественно является официальной и ее никто и не скрывает», - добавил он.

Были и другие примеры. Например, в 2016 году Россия предупредила турецкого президента Тайипа Эрдогана о готовящемся перевороте, чем уберегла страну от гражданской войны. Анкара, в отличие от Вашингтона, помощь оценила, и отношения двух стран с тех пор активно развиваются.

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что Россия завершила второй этап поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом сообщает Минобороны России. Продолжается обучение персонала и установка систем ПВО, которые планируется ввести в действие к апрелю 2020 года.

Напомним, 18 лет назад два самолета, захваченные террористами Аль-Каеды*, врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. В результате чего погибли три тысячи человек, пострадали больше 6 тысяч.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в РФ