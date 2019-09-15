Поезд на огромной скорости протаранил автобус с людьми в Казахстане: видео

Момент страшной аварии в Казахстане попал на видео: пассажирский поезд на огромной скорости протаранил автобус. Кадры удалось сделать случайным очевидцам, которые оказались на месте аварии.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября. Как отметили в пресс-службе администрации Алматинской области, по предварительным данным, в результате аварии погибли два человек. Еще девять пострадали. ДТП произошло на станции Шамалган.

«На месте находятся кареты скорой помощи в достаточном количестве. Ближайшие больницы переведены в усиленный режим», - говорится в сообщении.

На ролике, опубликованном на YouTube, видно, что в районе переезда образовалась пробка. При этом водитель автобуса выехал на пути, где и остановил транспортное средство. По словам очевидцев, пассажиры оставались в салоне автобуса до последней секунды, не пытаясь его покинуть.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.