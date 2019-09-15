Хаос и недовольство после «желтого молота»: в Британии готовятся к жесткому Brexit

Правительство Британии опубликовало кризисный сценарий Brexit под кодовым названием «Желтый молот». Согласно документу, если Британия пойдет на жесткий развод с Европой, то будущее страны ждет даже не туманное, а «страшное».

Дефицит продуктов и лекарств, рост цен, уличные беспорядки, перекрытие границ, очереди на вокзалах и в аэропортах - это небольшой список проблем, которые вскроются в первый же день после Brexit.

У британца Джеймса Блейка, владельца магазина Emergency Food Storage, раньше покупали товар на случай конца света, теперь у него появилось имя – Brexit, а у продавца - стабильный спрос на консервы. Коробки приобретают уважаемые люди, а не городские сумасшедшие.

«Врачи, юристы - да и все остальные. Ведь Brexit затронет всех. Нехватку еду почувствует каждый. Никто от этого не застрахован. Те, кто может себе это позволить, покупают себе трехмесячный запас, шестимесячный или даже годовой. Так что, если будут проблемы, то у них будет больше возможностей», - рассказал Джеймс Блейк.

Cреди «жестяных возможностей» есть даже фильтр для очистки воды. Однако нет английского завтрака с беконом, овсянки и рыбы в кляре, но главное в меню спасения - срок годности. С таким запасом можно еще годами обсуждать Brexit.

«Срок хранения - 25 лет. Ну например, есть тушеная говядина, курица тика масала, фахита и другие. Кроме того, у нас есть пакеты со сроком хранения 7 лет. В них разная еда. Они рассчитаны на одного человека. Интересно, что на обратной стороне упаковки на них написано - продукты на случай больших потрясений», - пояснил Блейк.

У британцев «желтый молот» вызвал даже не потрясение, а ошеломление. Прогноз напоминает сценарий фильма о конце цивилизации: день первый - границы закрыты, пробки из фур - таможня не справляется, очереди на вокзалах и аэропортах, люди не могут попасть домой - хаос и недовольство. День второй - британцы начинают все больше ощущать, что такое Brexit. Возникает дефицит свежих продуктов из Евросоюза, а оставшиеся на полках сметают в панике. Цены растут, в том числе и на электричество.

Бизнесмен Джаред Майленд, директор магазина «Okcomics», уже давно живет в сумеречной зоне призрака Brexit, так как его магазин комиксов летит в финансовую пропасть вслед за падающим фунтом.

«Мы импортируем комиксы из других стран. Слабый фунт означает, что мы можем меньше закупать. Так что мы сразу на себе это почувствовали. Со временем стало только хуже, а цены продолжают расти. Это самая главная проблема для нас. Что касается долгосрочной перспективы, когда мы выйдем из ЕС, посмотрим, что будет. Но я не ожидаю, что это позитивный шаг», - рассказал Майленд.

Самое страшное в прогнозе «жёлтого молота» - дефицит даже не продуктов, а лекарств. В связи с чем возможны вспышки инфекций. При этом больше всего от такого жесткого разрыва с Евросоюзом пострадают малообеспеченные люди. Значит, будут беспорядки, причем не только на улицах, но и на море. Правительство ожидает столкновения британских рыбаков с французскими.

Сама Британия окажется на грани распада. Националисты в Северной Ирландии не потерпят возникновения жесткой границы на своем изумрудной острове, поэтому беспорядки и кровопролитие гарантированы. Шотландия, в свою, очередь угрожает провести второй референдум о независимости. На этой неделе в шотландском суде постановили, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно отправил парламент на каникулы.

«Я считаю, правительство, премьер- министр, должны остановить незаконный роспуск парламента и немедленно возобновить его работу», - сказал первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Решение шотландского суда означает, что Борис Джонсон обманул Королеву. Ведь Ее Величество согласилась отправить британский парламент на каникулы исключительно ради работы правительства над законопроектами. Таким образом, Джонсон втянул Елизавету II в свои политические игры. Парламент мешал премьер-министру вести переговоры с Брюсселем, о чем в суде не сказали, но, признав роспуск незаконным, по сути, прозрачно намекнули.

«Я думаю, что Борис врет постоянно. Я в политике уже 50 лет. И я не встречал никого из политиков, кто врал бы так часто как Борис Джонсон. Некоторые врут периодически. Однако у них есть некие планы и они их выполняют. У Бориса же вообще нет никакого плана. Ну, представьте себе. Он был мэром столицы. И все, что он сделал за 8 лет на посту, построил канатную дорогу, которая сломалась, а остальное время он просто занимался пиаром», - заявил экс-мэр Лондона Кен Ливингстон.

Борис Джонсон уверяет, что не обманывал королеву, надеясь, что Верховный Суд докажет его правоту. В ожидании решения суда в британской прессе уже обсудили, могут ли посадить Джонсона в тюрьму за ложь, и что в таком случае произойдет с его прической. Сам премьер-министр ездит по стране как ни в чем не бывало и готовится к досрочным выборам. Он уже дважды пытался их объявить, но не добился согласия депутатов.

«С приходом власти Джонсона, у консерваторов немного вырос рейтинг, но у них все равно нет значительного преимущества перед лейбористами - оппозицией. Так что есть реальный шанс, что если сейчас провести выборы, то мы опять получим парламент, в котором ни у кого из партий не будет большинства голосов. И все продолжится, как сейчас», - пояснил политолог из Лондонской школы экономики и политических наук Тони Траверз.

Волнуются и британские военные - мало им было России в качестве потенциальной угрозы, так еще нужно выдержать атаку Brexit - делать запасы, выстраивать заново отношения с союзниками, быть готовыми к беспорядкам. В рассекреченном документе один пункт закрашен. Журналисты предположили, что он касается повышения цен на бензин. Лучше об этом подданным Королевы не сообщать, так как в Соединенном королевстве уже слишком нервная обстановка.

Борис Джонсон пообещал умереть, но вывести Британию из Евросоюза 31 октября. Депутаты перед вынужденным уходом на каникулы приняли закон, запрещающий жесткий Brexit, то есть выход без сделки. Спикер даже на всякий случай предупредил Джонсона - не пытаться играть в «грабителя банка», то есть быть выше закона.

Однако если Джонсон обманул королеву, то какие могут быть церемонии с парламентом. Формально у него остается два варианта - премьер-министр должен просить Евросоюз об еще одной отсрочке - до января следующего года. Или же до 31 октября успеть договориться с Брюсселем и расстаться полюбовно, что маловероятно, поскольку ни Джонсона, ни парламент текущий вариант расторжения брачного контракта не устраивает.

К выходу без сделки Британия не будет готова ни в октябре, ни в январе. Времени слишком мало - да и идей нет, что делать. Патовая ситуация, так как три года переговоров прошли впустую. Brexit уже надоел всем, но как сделать так, чтобы и Королевство сохранить, и экономике не навредить, и по-настоящему выйти из Евросоюза, а не формально, никто не знает.