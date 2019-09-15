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Зеленский, Коломойский и Сенцов: из чего соткано «одеяло» политики Украины сегодня

Федор Иваница
18:44 15.09.2019
Пока Зеленский пытается понять, что же такое счастье, Порошенко вынужден ходить по следователям. И все это на фоне помощи со стороны Вашингтона, который одобрил Киеву новый транш на приобретение вооружений и военной техники.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: president.gov.ua

В четверг, 12 сентября, Вашингтон одобрил выделение Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов. В ответ минобороны Украины заявило о готовности закупить очередную партию противотанковых комплексов Javelin. И вот очередное несовпадение слов и поступков: военные закупают оружие, а президент Украины Владимир Зеленский говорит о мире.

По его словам, украинская сторона ждет переговоров в «нормандском формате» и уже готовится к новому раунду по обмену заключенными. При этом устоявшийся формат Киеву «тесен»: Зеленский все активнее предлагает его расширить и позвать за стол переговоров Великобританию и своего оружейного дилера - США. Американский президент Дональд Трамп уже заявил, что не против такого предложения.

Освобожденный в рамках обмена заключенными Олег Сенцов показательно обливает бензином тюремную робу и чиркает спичкой. Публика, среди которой друзья и родственники Сенцова, в восторге. Запись усиленно распространяется в социальных сетях. Однако этого бывшему заключенному мало: своим творческим методом Сенцов выбирает эпатаж, который вызывает неоднозначную реакцию даже у тех, кто встречал его в аэропорту Жуляны.

На проходящем в Киеве политическом форуме Сенцов «подложил» сюрприз в руки Зеленскому: им оказалась прозрачная банка c приклеенным скотчем украинским флагом, которую режиссер попросил президента «как можно скорее наполнить». 

Речь идет об арестанских жетонах: именно в этой банке свой жетон во время заключения хранил сам Сенцов. И теперь он призывает Зеленского складывать туда же жетоны других освобожденных в рамках будущих обменов.

У Зеленского на этой неделе другие хлопоты: как и чем развлечь иностранных гостей, съехавшихся на ялтинский форум, который вот уже в пятый раз проходит в Киеве, и в пятый раз решает, как сделать так, чтобы на Украине было жить «хорошо и счастливо».

«Прежде всего я хотел бы спросить вас, просто задать один вопрос: что для вас счастье? Это как импровизация. Мы любим импровизации на Украине, поэтому мы такие счастливые», - сказал Зеленский.

Ведомый импровизацией президент Украины, словно проповедник, спускается в зал и начинает подходить к людям, повторяя как мантру один и тот же вопрос про то, что же такое счастье.

Счастливым оказался президент Финляндии Саули Ниинисте - один из высокопоставленных друзей форума. По вопросу антироссийских санкций Ниинисте Зеленского осадил. 

«Я обращаюсь ко всем зарубежным партнерам, которые нам помогают: спасибо вам. Иногда они думают о снятии санкции против России, так как теряют деньги. Вы что, серьезно», - спросил украинский лидер.

В ответ Ниинисте добавил, что заявления о том, что в результате санкций российская экономика якобы рухнет, и они должны будут отступить, звучат давно.

«Этого не произошло, и в ближайшем будущем не случится. Если мы будем по-прежнему думать только в категориях "белое" и "черное", то мы потерпим поражение. У меня глубокое убеждение, что Европа должна вернуться к мирному процессу», - заявил президент Финляндии.

Путь к счастью откроется после проведения кардинальных реформ и, главное, урегулирования конфликта в Донбассе. На этой неделе киевским властям, наконец, после долгих уговоров, удалось довести до разоружения три добровольческих батальона, а над Станицей Луганской спустили государственный флаг, чтобы не нервировать жителей другой стороны. 

И все же: ключевые разногласия по Донбассу остаются прежними. Это касается и ввода миротворческого контингента ООН, и проведения местных выборов в Донбассе, и прекращения взаимных обстрелов.

Буквально на днях стало известно, что Киев не планирует вносить изменения в конституцию страны и предоставлять Донбассу особый статус. Однако это то, что черным по белому прописано в Минских договоренностях, оформленных на встрече в «нормандском формате», о реанимации которого в Киеве говорят с нескрываемой надеждой. 

«Есть инициатива организовать встречи в "нормандском формате" уже в ближайшее время. Президент Зеленский готов ее провести не просто до декабря, а уже в этом месяце», - отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Зеленский понимает, что без встречи в «нормандском формате» и без прямого контакта с президентом РФ Владимиром Путиным какого-то дальнейшего прогресса по Донбассу не будет.

Готовность содействовать урегугулированию конфликта впервые проявил Трамп: приветствуя обмен заключенными, американский президент, по крайней мере, если верить американским СМИ, высказался в том духе, что мог бы подключиться к переговорам, если это потребуется.

«Сейчас это и есть позиция Госдепа и Трампа, что они, по сути, не видят смысла, пока работает "нормандский формат". Если забуксует, возможно, они к нему присоединятся. Но будем объективны: ни в какой Минск Трамп никогда не поедет. Это из области фантастики. И не будет он вести никаких переговоров», - сказал политолог Кирилл Молчанов.

Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву, но отнюдь не мирную: Белый дом, наконец, одобрил Украине новый транш - еще 400 миллионов долларов. Средства пойдут на приобретение вооружений и военной техники.

Тот, кто делал, но недоделал и теперь мотается по следователям – это бывший президент Украины Петр Порошенко. На этой неделе он наконец явился на допрос в Государственное бюро расследований, хотя раньше все повестки игнорировал. Допрос коснулся периода правления Порошенко, в частности - истории с национализацией «ПриватБанка», который до того момента принадлежал олигарху Игорю Коломойскому. По странному совпадению, олигарха заметили в закулисье того самого ялтинского форума, где Зеленский так настойчиво искал у всех счастья.

«Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне он приятен, но, может, я ему неприятен», - сказал Коломойский.

Зеленский Коломойского принял: как заявил украинский лидер, на встрече они обсудили отмену монополии, снижение тарифов и жизнь по правилам. Осталось лишь уточнить - по каким.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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