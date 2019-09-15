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Путину доложили об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии

Кирилл Кунецкий
18:38 15.09.2019
Саудовская сторона не обращалась к России после инцидента.
Путину доложили об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии
© Фото: clubpymebolsa, twitter

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин  в курсе  об  атаке дронов на саудовские  НПЗ.

«Подобные турбуленции  не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», - подчеркнул Песков.

Вместе  с тем, по словам пресс-секретаря российского лидера, саудовская сторона не обращалась к России после инцидента.

В ночь на 14 сентября на двух саудовских НПЗ вспыхнули сильные пожары. Пламя вспыхнуло на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд. Власти страны заявили, что ЧП произошло из-за атаки дронов.

Позже госсекретарь США Майкл Помпео поспешил обвинить Иран в причастности к атакам на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии и призвал страны мира осудить действия Тегерана. 

В Иране же обвинения отвергли все обвинения, назвав их «лживыми».

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