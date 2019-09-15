Путину доложили об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе об атаке дронов на саудовские НПЗ.

«Подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», - подчеркнул Песков.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря российского лидера, саудовская сторона не обращалась к России после инцидента.

В ночь на 14 сентября на двух саудовских НПЗ вспыхнули сильные пожары. Пламя вспыхнуло на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд. Власти страны заявили, что ЧП произошло из-за атаки дронов.

Позже госсекретарь США Майкл Помпео поспешил обвинить Иран в причастности к атакам на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии и призвал страны мира осудить действия Тегерана.

В Иране же обвинения отвергли все обвинения, назвав их «лживыми».