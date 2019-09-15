СМИ: Шумахер выписался из клиники в Париже и покинул Францию

Семикратный чемпион «Формулы-1» немецкий гонщик Михаэль Шумахер прошел курс лечения в Париже и покинул пределы Франции.

Как рассказал журналист газеты Le Parisien Жан-Мишель Декюжи в эфире BFMTV, врачи госпиталя имени Жоржа Помпиду провели курс лечения Шумахера, после чего он покинул клинику. Там доктора «применили некие экспериментальные методы».

«Шумахера доставили в Париж в понедельник, 9 сентября. Во вторник он прошел намеченные лечебные процедуры, а в ночь со среды на четверг его увезли из Франции», - отметил журналист.

По его словам, гонщику делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки. Предполагалось, что они благоприятно воздействуют на состояние его организма, в частности на мозг. Журналист рассказал, что весной Шумахера дважды доставляли в Париж вертолетом.

Ранее сообщалось, что Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Гонщика доставили в клинику на носилках, а его тело и лицо были прикрыты.