В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа

Российский многоцелевой истребитель Су-35 оказал свои возможности в небе над турецким Стамбулом.

Полет самолета продолжался около 15 минут. Пилот истребителя продемонстрировал зрителям различные фигуры высшего пилотажа.

Истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 прибыли в Турцию для участия во втором технологическом фестивале авиации и космических технологий Teknofest, пишет агентство Anadolu. Сразу после Су-35 самолет-амфибия Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, что на фестиваль прибудут и другие российские самолеты. Как пишет ТАСС, также в выставке могут принять участие авиалайнеры МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

Ранее стало известно, что Москва и Анкара обсуждают поставку российских истребителей Су-35 и Су-57, после чего турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что есть вероятность покупки истребителей у России вместо американских F-35.