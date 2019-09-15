Меж двух огней: кто решил поссорить Болгарию с Россией

В центре внимания на этой неделе - Болгария, страна близкая и теплая для людей, выросших в Советском Союзе. С братьями-болгарами исторически сложилось так, что у нас действительно многовековые и крайне тесные связи. И тем страннее воспринимаются новости, которые поступают из Софии в последние дни: в стране развернулась полномасштабная антироссийская кампания.

На прошлой неделе МИД Болгарии выступил против выставки, посвященной победе Красной Армии над фашизмом, а на этой неделе разразился громкий шпионский скандал: сторонников укрепления связей с Россией обвинили в «шпионаже» в пользу РФ.

Никаких вменяемых доказательств по этому скандалу фигурантам до сих пор предъявлено не было. Абсурдность обвинений признал даже президент Болгарии: все указывает на то, что эта история была хорошо срежиссирована извне.

Едва выйдя под залог в 50 тысяч левов или 25 тысяч евро главный русофил Болгарии и так называемый «агент Москвы» по версии болгарской прокуратуры Николай Малинов торопится в офис своего движения в центре Софии. Здесь три комнаты, заваленные книгами и афишами слета любителей русской культуры. Теперь в шутку они называются «шпионским логовом».

Подразделений русофилов в Болгарии насчитывается больше двух сотен.

«Я публичная личность. Все мои друзья – в России. У нас публичные отношения», - отметил Малинов.

В итоге, Малинову было предъявлено обвинение в «шпионаже» в пользу России - до 15 лет тюрьмы. В качестве вещественных доказательств рассматривались его письма о необходимости разворота Болгарии в сторону России.

«Когда мы начинали, то очень робко в Болгарии называли себя русофилами. Но по данным последнего соцопроса 2017-го года уже 80 процентов называли себя русофилами», - вспоминает он.

Шпионский скандал и «русский» след

Шпионский скандал с «русским следом» - это главная новость всех болгарских СМИ. Президент страны Румен Радев призывает не торопиться с выводами и намекает, что все «шито белыми нитками».

«Шпионаж в пользу иностранного государства - очень серьезное обвинение. Поэтому я жду от следствия предоставления неоспоримых фактов. В противном случае, останется сомнение - не имеем ли мы дело со срежиссированным спектаклем», - подчеркнул болгарский лидер.

Москва тут же отреагировала на уголовное дело против активного сторонника сближения Болгарии с Россией.

«Рассчитываем, что правительство Болгарии воздержится от шагов, которые могли бы поставить под вопрос нынешнюю положительную динамику в двусторонних отношениях, и будет продолжена совместная работа по реализации достигнутых в последнее время договоренностей», - говорится в заявлении МИД РФ.

В скандале оказался замешан не только Малинов. С обысками пришли и к другим русофилам: въезд на 10 лет в Болгарию запретили российскому бизнесмену Константину Малофееву и бывшему директору Института стратегических исследований Леониду Решетникову.

«Болгария, будем говорить прямо, находится под внешним управлением, на 90 процентов - это управление США», - подчеркнул Решетников.

Словно в подтверждение этих слов появилась запись на официальной странице посольства США в Болгарии с явным одобрением задержания главы русофилов.

«США полностью поддерживают усилия Болгарии по защите своего суверенитета от злонамеренного влияния», – говорится в заявлении посольства.

Мало у кого в Болгарии и за ее пределами были сомнения, кто является режиссером этой шпионской постановки: новый посол США в стране Херро Мустафа даже не пытается скрывать свои задачи в регионе.

«Очевидно влияние России в Болгарии. В связи с этим, мы должны усилить свое присутствие не только как дипломатическое представительство, но и как государство», - сказал он.

Беспокойство американского посла можно понять: согласно последнему опросу Еврокомиссии, 72% жителей Болгарии симпатизируют России - неслыханное дело для страны члена НАТО.

Бывший дипломат, майор службы внешней разведки Болгарии в отставке Боян Чуков вспоминает концерт хора Александрова в Софии.

«Когда он начал петь "Вставай, страна огромная", весь зал встал и начал петь. Когда показали это американскому послу, он сказал: "Неужели это все члены НАТО?" Он сказал, что трудно натравить болгар на русских, лучше русских на болгар нужно натравить. И сейчас мы это наблюдаем», - вспоминает Чуков.

Болгария меж двух огней

Натравливать болгар и русских друг на друга с особым усердием начали сразу после того, как в мае прошлого года Москва и София обсудили возможность воскресить из мертвых газопровод «Южный поток», а точнее -продлить «Турецкий» до Болгарии.

Болгария между западом и востоком - как между двух огней. То правящая партия прислушивается к Евросоюзу и не дает разрешение на строительство «Южного потока», то потом меняет позицию: мол, мы все просчитали, и газопровод нам нужен и выгоден.

Бывший советник премьер министра Болгарии по вопросам энергетики Любомир Денчев был за столом переговоров в 2008 году, когда подписывали документы по «Южному потоку». Он отмечает, что, отказавшись от него, страна потеряла миллионы долларов дохода ежегодно. Сейчас, все осознав, болгарское руководство одумалось, однако не все партнерам это по душе.

«Все знают - это США. Они против проектов с русским участием, но мы должны отстаивать экономический интерес. К сожалению, везде такие газовые проекты - это геополитика», - подчеркивает Денчев.

Ведущий новостей на национальном радио Петар Волгин отмечает, что каждый журналист в стране должен запомнить: правильными и неправильными бывают не только пчелы, но и газ. Он объясняет: каждый новый скандал с «русским следом» вбивает клин между братскими народами. И есть те, кто не жалеет на это денег и сил.

«Есть круги, которые хотят, чтобы между Россий и Болгарией были скандалы и недоверие, чтобы в Болгарии что они были "оккупантами"», - сказал Волгин.

Как тут не вспомнить недавнее скандальное заявления болгарского МИДа, по сути назвавшее освобождение Болгарии «советской оккупацией».

Город Пловдив находится в двух часах езды от Софии. В 1957 году здесь на холме построили этот 11-метровый памятник «Алеша» советскому солдату-освободителю, спасшему народы Европы от нацизма.

Озеро Копринка находится в 200 километрах от Софии. Несмотря на травлю и провокации на традиционный слет собрались 10 тысяч русофилов, влюбленных в русскую культуру жителей Болгарии. Они пели песни и ели блины. В общем, если верить болгарской прокуратуре, везде видящей «русский след», то собравшиеся «вели подрывную деятельность» прямо в лесу.

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