На Украине хотят упразднить должность Кличко

Должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) предложили упразднить. С соответствующей инициативной выступил заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он добавил, что должность может быть упразднена в новой редакции закона «О столице».

«Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА (областных государственных администраций - прим. ред.)», - отметил Корниенко.

По его словам, вместо главы КГГА будет префект. Корниенко добавил, что «танцы» вокруг поста Виталия Кличко «теряют актуальность». Авторами соответствующего законопроекта стали депутаты «Слуги народа», сообщает издание «Левый берег».

Накануне сообщалось, что Кличко уволят с должности главы городской администрации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.