В Северной Осетии посоветовавшего ребенку наносить мазь на гипс врача уволили

В Северной Осетии был уволен врач, который в нетрезвом состоянии вышел на работу и порекомендовал ребенку наносить на гипс мазь. Об этом рассказали в Минздраве региона.

В сети было опубликовано видео, на котором врач по фамилии Прохоров сидел за столом в кабинете и вяло отвечал на вопросы отца ребенка. По словам автора видео, травматолог поликлиники в Моздоке был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина задавал вопросы медику, но не мог получить внятного ответа. В какой-то момент врач стал убегать от преследовавшего его жителя Моздока и, спускаясь по лестнице, влетел в окно, едва не упав.

«Врач был уволен в субботу, степень его опьянения установят эксперты», - сказали РИА Новости в ведомстве.

В Минздраве Северной Осетии подчеркнули, что никто не имеет права нарушать нормы трудового законодательства. Также в ведомстве призвали сообщать о похожих случаях на горячую линию Минздрава.