Раскрыта тайна держащихся за руку «Влюбленных из Модены» скелетов

Держащиеся за руки скелеты, которые были обнаружены археологами десять лет назад на античном кладбище в Италии, при жизни были мужчинами. Однако до этого открытия было принято назвать находку «Влюбленные из Модены».

Скелеты пролежали в земле около полутора тысяч лет и были найдены лишь в 2009 году. При этом останки ассоциировались у археологов с влюбленной парой - мужчиной и женщиной - поскольку они держались за руки.

Лишь недавно исследователям удалось установить пол скелетов благодаря анализу зубной эмали. В этом методе белок оттуда используется для анализа хромосом. Результат оказался впечатляющим: оба умерших действительно были мужчинами.

Теперь ученые выдвигают различные гипотезы. Кто-то убежден, что пара была братьями или друзьями. Не исключают вариант, что скелеты – погибшие в бою соратники. Но гипотезу о гомосексуальности пары исследователи отвергают: в те времена были сильны религиозные и социальные ограничения, сообщается в журнале Nature.