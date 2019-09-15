СМИ: в США заподозрили Корбина в передаче американских разведданных

Глава британской оппозиции и партии лейбористов Джереми Корбин может передавать данные разведки США, которые предоставляет Великобритания. Об этом сообщается в докладе, составленном при поддержке бывших советников американского президента Дональда Трампа.

Согласно докладу, такой исход возможен только в случае, если Корбин придет к власти.

Как уточняет газета The Telegraph, Корбин и вовсе может перестать сотрудничать с США и НАТО. В документе подчеркивается, что американской стороне следует обдумать уменьшение роли или исключение возглавляемого Корбином правительства из альянса Five Eyes, участниками которого являются разведывательные службы ряда стран – США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Кроме того, в документе предлагается временное понижение членства Корбина в НАТО.