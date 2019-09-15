Бойцы ВСУ подорвались на фугасе сослуживцев

Бойцы ВСУ, занятые в ликвидации последствий пожара на позициях, подорвались на фугасе, который остался от их предшественников. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, инцидент произошел 11 сентября в районе населенного пункта Красногоровка.

«Произошел подрыв фугаса, ранее установленного боевиками 24-й бригады. В результате подрыва один военнослужащий погиб еще один ранен», - рассказал он.

Выступление Басурина было опубликовано на YouTube.

В июле текущего года боец ВСУ в состоянии алкогольного опьянения подорвался на мине, отправившись в сторону позиций Народной милиции ДНР, чтобы договориться о мире. В результате подрыва на мине украинский военнослужащий получил ранение ноги, которое привело к ампутации.