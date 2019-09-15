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Названы сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии после атак дронов

Василиса Морозова
16:04 15.09.2019
Возвращение Эр-Риада к полной мощности поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы может занять недели.
Названы сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии после атак дронов
© Фото: haris_321, twitter

Несколько недель потребуется для восстановления к полной мощности и поставок пострадавшей в результате терактов нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии после атак дронов.

Как сообщает Reuters, при этом официальные лица компании Saudi Aramco обещали восстановить производство в течение двух дней.

Ранее министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что из-за взрывов прекратились поставки сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, это около 50% добычи Saudi Aramco. По его словам, часть потерь будет компенсирована за счет резервных хранилищ.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco были атакованы беспилотниками, которые устроили пожары на двух крупных месторождениях. Была повреждена очищающая нефть от примесей установка.  Пламя вспыхнуло на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.

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