Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Тегеран в причастности к нападениям на НПЗ Саудовской Аравии и заявил, что президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Мохаммад Джавад Зариф только делают вид, что предпринимают какие-то дипломатические усилия.

«За Тегераном стоит почти 100 нападений на Саудовскую Аравию, пока Роухани и Зариф делают вид, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку, направленную на мировые энергетические поставки. Нет никаких доказательств, что нападения были совершены из Йемена», - написал госсекретарь в Twitter.

Госсекретарь призвал все страны «публично и безоговорочно» осудить атаки со стороны Ирана.

«Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить хорошее снабжение энергетических рынков, а Иран призвать к ответственности за свою агрессию», - добавил Помпео.

Ранее стало известно о возгорании на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии, причиной которого стали атаки беспилотных летательных аппаратов. Огонь бушевал на НПЗ Абкайк, расположенном на востоке страны, и на НПЗ Хурайс, расположенном на востоке от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco.