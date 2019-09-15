СМИ: Заворотнюк впала в глубокую кому

Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому после того, как врачи ввели ее в медикаментозный сон.

Состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» оценивается как крайне тяжелое. Ранее Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после госпитализации в реанимацию одной из столичных клиник 13 сентября, пишет РИА Новости.

По данным СМИ, врачи диагностировали актрисе отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни. Заворотнюк противопоказаны операция и спецтерапия.

Глиобластому ранее диагностировали певице Жанне Фриске, которая скончалась четыре года назад.

Напомним, впервые о проблемах со здоровьем у 48-летней Анастасии Заворотнюк стало известно в апреле нынешнего года. Тогда актриса перестала появляться на светских мероприятиях.