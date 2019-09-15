Терапевт рассказала, как пережить барическую «пилу»

В понедельник, 16 сентября, до Москвы дойдет барическая «пила» - так принято называть волну резких колебаний атмосферного давления. Как отметила в комментарии «Звезде» ревматолог, терапевт Галина Слободина, такие изменения опасны для многих, но особенно - для пожилых людей.

«Человеческий организм мало к нему приспособился. Эти колебания всегда опасны, особенно для пожилых людей: у них более хрупкие сосуды, они менее приспособлены к этим колебаниям. Физические упражнения, подготовка всегда помогают», - добавила она.

По словам Слободиной, во время барической «пилы» не следует перебарщивать с едой, питьем и курением.

«Не злоупотреблять ничем, вот и все. Колебания могут усилить состояние. "Барическая" пила - это образное название. В последнее время то низкое, то высокое (давление - прим. ред.)», - заключила эксперт.

К среде столбики барометров покажут отметку в районе 733 мм ртутного столба, но уже к выходным давление вернется в норму. Также ожидается резкое снижение температуры, которое произойдет ближе к концу грядущей недели.