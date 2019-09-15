В Свердловской области полыхает церковь: видео

Деревянный храм загорелся в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области, сообщили в епархии Екатеринбурга.

В пресс-службе епархии, временный храм-часовню Преображения Господня построили в период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы.

Местные жители сняли на видео полыхающую часовню и опубликовали кадры в социальных сетях. На них видно, как деревянный храм полностью охвачен огнем, а пожарные подошли близко к возгоранию и готовы его тушить.

Очевидцы отмечают, что за 20 минут пожар почти полностью уничтожил постройку. В настоящее время на месте работают 15 единиц техники и 18 человек личного состава. Пожарные пытаются ликвидировать открытое горение.