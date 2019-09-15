Газ и неизвестность: ученые раскрыли тайну бункера Гитлера

В ставке Адольфа Гитлера «Вервольф» под Винницей было обнаружено подземное хранилище лидера нацистов. Находка была сделана учеными из киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии.

По словам директора Винницкого областного краеведческого музея Екатерины Высоцкой, в зоне исследования зафиксированы сигналы от «рукотворного подземного объекта».

Ставка «Вервольф» является объектом постоянного интереса со стороны исследователей. Однако работы с ней начались лишь недавно. На первом этапе исследований, который был проведен год назад, стало известно, что под землей действительно есть рукотворные пустоты. Но установить их расположение не удавалось.

В ходе второго этапа исследований, который начался в 2019 году, для определения расположения хранилища Гитлера исследователи применили специальное оборудование и современные методы, включая магнитно-резонансную обработку и изучение снимков со спутников.

Подземное хранилище и тоннель были обнаружены на глубине почти в десять метров. Толщина бетона на перекрытиях убежища превышает 50 сантиметров.

По словам Высоцкой, два верхних этажа убежища заполнены газами - аргоном и радоном, однако что находится на двух нижних ярусах пока неизвестно. Информация о находке была опубликована на странице Винницкого областного краеведческого музея в Facebook.