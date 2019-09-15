Опубликованы первые кадры с места взрыва в жилом доме в Красноярске

В жилом доме в Красноярске после взрыва были эвакуированы 37 человек. Опубликовано видео с места ЧП.

Инцидент произошел около 15.00 в красноярских Черемушках в 10-этажном доме по адресу: ул. Аральская, 14. Как рассказали в управлении МЧС по Красноярскому краю, хлопок газа произошел на первом этаже в негазифицированном доме. В результате произошедшего была деформирована стена между подъездом и мусоросборником.

© МЧС России

Как пишет РИА Новости, при взрыве пострадали пять автомобилей, которые находились около дома. Также были выбиты окна на первом и втором этажах здания.

© МЧС России

В настоящее время на месте взрыва работает 21 человек и 8 единиц техники, из которых от МЧС 17 человек и 6 единиц техники.