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В ДНР обвинили Киев в саботаже мирного урегулирования

Кирилл Кунецкий
14:26 15.09.2019
Ранее в Киеве заявили, что не рассматривают возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
В ДНР обвинили Киев в саботаже мирного урегулирования
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Нежелание киевских властей предоставлять особый статус Донбассу является саботажем мирного урегулирования. С таким заявлением выступила глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова.

«Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования», - отметила Никонорова, подчеркнув, что процесс урегулирования как раз заключается в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта.

Никонорова также напомнила, что в Комплексе мер по решению конфликта четко оговорена амнистия участников событий в Донбассе, а также предоставление и закрепление в конституции особого статуса Донбасса.

Между тем ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Рада должна пересмотреть закон об особом статусе Донбасса, он также выступил против амнистии участников конфликта

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