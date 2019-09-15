Глава «Ростеха» предложил дать самолету SSJ российское название

Российский пассажирский лайнер Superjet 100 может быть переименован. Такую возможность допустил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, который предложил придумать самолету российское название.

Чемезов отметил, что SSJ по-прежнему избавляется от мелких недочетов и при стабильном спросе со стороны потенциальных покупателей, так называемые детские болезни пройдут. Кроме того, глава «Ростеха» считает важным постепенно уйти от сильной зависимости в иностранных комплектующих, сообщает РБК.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о том, что недавняя катастрофа самолета данного типа в аэропорту Шереметьево не повлияла на интерес к лайнеру со стороны зарубежных и отечественных покупателей. По мнению Мантурова, проблема SSJ-100 в том, что он находится в очень узкой коммерческой нише.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая этого года разбился при попытке вернуться в аэропорт вылета, спустя 28 минут полета. В результате крушения 41 человек погиб. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.