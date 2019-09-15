«Знаем только мы и Бог»: дочь Кобзона рассказала о последних днях отца

Дочь Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон рассказала о последних днях жизни своего знаменитого отца. Накануне она прилетела из Лондона в Сочи, для участия в церемонии посадки оливкового дерева в честь певца. Памятные мероприятия решено провести в рамках музыкального фестиваля.

«Все знали, что у него онкологическое заболевание, и, к сожалению, болезнь в итоге взяла свое. Папа уходил тяжело и долго и в прессе тогда много разного писали и про состояние отца, и про нашу семью вообще. Но только мы и Бог знаем правду», - рассказала Наталья в интервью издания «Дни.ру».

Иосиф Кобзон ушел из жизни 31 августа 2018 года. Получившего всероссийскую славу певца похоронили с воинскими почестями на Востряковском кладбище Москвы. В годовщину смерти Кобзона на его могиле был установлен памятник.