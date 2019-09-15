Ученые назвали причину набора веса с возрастом

Замедление липидного обмена с возрастом приводит к увеличению массы тела. К таким выводам пришла совместная группа шведских и французских ученых по результатам исследования, в котором приняли участие 54 человека.

На протяжении 13 лет специалисты следили за обменом жиров и жироподобных веществ у добровольцев. За это время у всех участников эксперимента было зафиксировано снижение скорости обмена липидов, из-за чего вес пациентов увеличивался в среднем на 20%.

Ученые установили, что из-за замедления обмена жиров в организме люди начинают набирать вес, даже если количество потребляемой пищи и физических упражнений осталось прежним. В то же время исследователи подтвердили гипотезу о том, что липидный метаболизм можно ускорить, если увеличить физнагрузку, сообщается на сайте Каролинского института в Стокгольме.

Как утверждает один из авторов исследования профессор Питер Арнер, результаты эксперимента показали, что процессы в жировой ткани человека регулируют изменение массы тела в ходе старения организма таким образом, который не зависит от других факторов. Специалист убежден, что данное открытие поможет найти новые способы лечения ожирения.

Напомним, летом этого года специалисты Университета Симона Боливара в Колумбии пришли к выводу, что использование смартфона более пяти часов в сутки может привести к ожирению.