Схватка оленя со смотрителем сахалинского зоопарка попала на видео

В южносахалинском зоопарке олень напал на смотрителя. Инцидент произошел днем на глазах у сотен очевидцев. В попытках отбиться от разъяренного животного мужчина упал на землю и схватился руками за рога животного. Невольные зрители жестокой расправы с криками стали разбегаться по сторонам, чем привлекли внимание других сотрудников зверинца.

Директор учреждения объяснил несчастный случай грубым нарушением техники безопасности со стороны сотрудника зоопарка.

«Сейчас у оленей период гона, и всем сотрудникам запрещено заходить в загон, но один из них увидел, что в загоне перевернута поилка, и, видимо, решил проявить инициативу. Он открыл калитку, посмотрел, что олень находится далеко и решил войти. Закончилось все так, как закончилось», – заявил директор зоопарка Степан Сергеев.

Смотритель отделался испугом и серьезно не пострадал. Помощь ему оказали на месте. Директор уверяет, что все необходимые инструкции сотрудники парка получили накануне, сообщает АСТВ – оперативные новости Сахалина.

Более подробную информацию о происшествии руководство зоопарка пообещало предоставить после всестороннего расследования происшествия.