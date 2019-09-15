Без одного двигателя: первые кадры с места аварийного приземления Як-42
В момент аварийного приземления на борту самолета находились 120 пассажиров и 8 членов экипажа.
© Фото: Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ
Опубликованы первые кадры с места аварийной посадки пассажирского самолета Як-42 в аэропорту Красноярска. Инцидент с воздушным судном произошел этим утром. Во время выполнения рейса Талакан-Уфа у самолета отказал один из двигателей. В этот момент на борту находились 120 пассажиров и 8 членов экипажа.
Капитан лайнера принял решение о снижении и запросил срочную посадку в ближайшем аэропорту, которым оказался красноярский «Емельяново». При посадке никто не пострадал. Воздушное судно отогнали на стоянку и выгрузили из него пассажиров и багаж.
В настоящее время сотрудники Западно-Сибирского следственного управления СК РФ восстанавливают хронологию событий и пытаются установить истинные причины произошедшего.