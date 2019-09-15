Росстат: в России увеличилось число россиян старше 100 лет
На 1 января 2019 года в РФ проживало 20582 человека, достигших 100-летнего возраста.
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В России увеличилось число граждан, достигших 100-летнего возраста. Об этом сообщает Росстат.
По данным ведомства, на 1 января текущего года в РФ проживало 20582 человека, преодолевших эту возрастную отметку. Из них 5895 мужчин и 14687 женщин.
Десятью годами ранее таких людей было 7718 (1253 мужчины и 6465 женщин).
Рост численность долгожителей в России фиксируется восемь лет подряд.