В жилом доме в Красноярске произошел взрыв

В жилом доме адресу ул. Аральская, 14.в красноярском районе Черемушки произошел взрыв, из здания эвакуировано 37 человек.

Как сообщили в МЧС, в результате взрыва деформировалась стена между мусоросборником и первым этажом первого подъезда дома. На месте чувствуется запах бензина.

По неподтвержденным данным, в мусоропроводе дома мог взорваться газовый баллон, передает портал Newslab.

Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента пока не поступало. В настоящее время на месте работают спасатели. Подробности происшествия выясняются.