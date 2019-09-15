В жилом доме в Красноярске произошел взрыв
О пострадавших не сообщается.
© Фото: ЧП Красноярск, vk
В жилом доме адресу ул. Аральская, 14.в красноярском районе Черемушки произошел взрыв, из здания эвакуировано 37 человек.
Как сообщили в МЧС, в результате взрыва деформировалась стена между мусоросборником и первым этажом первого подъезда дома. На месте чувствуется запах бензина.
По неподтвержденным данным, в мусоропроводе дома мог взорваться газовый баллон, передает портал Newslab.
Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента пока не поступало. В настоящее время на месте работают спасатели. Подробности происшествия выясняются.