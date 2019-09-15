Москвичей предупредили о приближении барической «пилы»

В понедельник до столицы дойдет так называемая барическая «пила» - волна резких колебаний атмосферного давления. Ожидается, что неблагоприятная ситуация сохранится на территории Москвы до среды.

Резкие перепады давления могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. К среде столбики барометров покажут отметку в районе 733 мм ртутного столба, но уже к выходным давление вернется в норму.

Также ожидается резкое снижение температуры, которое произойдет ближе к концу грядущей недели, передает портал «Метеоновости». Так, в ночные часы пятницы ожидается понижение температуры до ноля градусов, а в Подмосковье ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем же атмосфера прогреется не выше +11 градусов.