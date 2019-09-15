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В Германии назвали истинные цели решения суда ЕС по транзитному трубопроводу Opal

Ян Брацкий
12:17 15.09.2019
По заверениям немецкой стороны, бесперебойные поставки российского газа в необходимых объемах являются залогом экономического успеха Германии.
В Германии назвали истинные цели решения суда ЕС по транзитному трубопроводу Opal
© Фото: gazprom, globallookpress

Запад намерен вытеснить Россию с мирового рынка энергоносителей. С таким заявлением выступил глава германо-российской группы в бундестаге депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд. Последнее решение суда ЕС по газопроводу Opal носит политический характер, уверен депутат.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров», - заявил Шлунд.

На случай холодной зимы в Европе потребителям понадобится большое количество российского газа, предупреждает немецкий политик, отвечая на вопрос об сокращении дополнительных мощностей трубопровода Opal.

«Нам нужны постоянные поставки газа из России для безопасности нашего населения и нашего экономического мотора в Германии. Главной целью остается бесперебойное и простое снабжение топливом, особенно с учетом значительных проблем в будущем для энергобезопасности из-за лихорадочного продвижения альтернативных источников энергии», – цитирует РИА Новости немецкого депутата.

На этой неделе суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL. В Федеральном сетевом агентстве Германии также заявили, что российскому «Газпрому» необходимо сократить транспортировку топлива до половины транзитной мощности трубопровода.

Отмененное решение позволяло российской компании дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год.

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