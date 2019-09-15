Чешские коммунисты потребовали оставить в покое памятник Коневу

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) выступила с заявлением о своем несогласии на перенос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Коммунисты обратились к министерству обороны и иностранных дел, а также властям Чехии сохранить монумент на прежнем месте.

«Староста Праги-6 Ондржей Коларж и часть его команды развернули активную антироссийскую и антикоммунистическую кампанию вокруг размещения памятника маршалe Коневe. Она вписывается в другие эскалационные действия, направленные против объективного взгляда на нашу историю, особенно во время Второй мировой войны, освобождения Чехословакии и столицы Праги», - говорится в сообщении компартии.

По мнению членов партии, нет более достойного места для памятника маршалу Коневу, чем площадь в районе Прага-6.

«Невозможно уступить тем, кто под видом так называемой объективности и демократии заставляет нас переписывать историю. Их поведение все больше разъединяет наше общество… Позиция министерств обороны и иностранных дел также неприемлема для Коммунистической партии», - говорится в пресс-релизе компартии.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии потребовала от властей, министерства обороны и МИД вмешаться в ситуацию и сделать все возможное, чтобы сохранить монумент маршалу Советского Союза.

Ранее жители Праги провели акцию протеста против переноса памятнику Коневу. Люди собрались перед зданием магистрата с плакатами, государственными флагами и лозунгами.

Президент Чехии Милош Земан назвал сложившуюся ситуацию вокруг монумента маршалу СССР позором для страны и резко отозвался о старосте района Прага-6.