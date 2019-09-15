Врач-онколог рассказал об особенностях предполагаемого диагноза Заворотнюк

Злокачественная опухоль в головном мозге, предположительно диагностированная у актрисы Анастасии Заворотнюк, крайне агрессивна и на поздних сроках не поддается лечению. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал врач-онколог Андрей Пылев.

«Это злокачественная опухоль головного мозга, которая характеризуется достаточно высокой степенью агрессивности и, к сожалению, не очень хорошим прогнозом. Если говорить о симптомах, с которыми сталкиваются пациенты с глиобластомой, как и с любым другим очагом поражения головного мозга, то их можно разделить на две группы: это общемозговая симптоматика и очаговая симптоматика. Головная боль, головокружение, снижение зрения, слуха, двигательные нарушения - все в зависимости от того, какой участок мозга поражен», - рассказал врач.

Лечить пациентов с таким диагнозом можно, но на разных стадиях развития заболевания медицинская тактика различна, отметил собеседник «Звезды». Чаще всего применяется комбинированное лечение, решение о котором принимается в каждом случае индивидуально.

«Если удаление возможно, то проводится операция и пациент получает лучевую, химиотерапию и медикаменты. Данный лечебный цикл, который в среднем длится полгода, является наиболее оптимальным. При неоперабельной опухоли варианты лечения тоже возможны. Если это глеобластома - вылечиться и прожить всю жизнь невозможно», - заявил Пылев.

Пациенты с диагнозом глиобластома погибают довольно быстро из-за нарастающего отека мозга, констатирует медик. Ранее СМИ сообщили, что именно с таким диагнозом Заворотнюк доставили в реанимацию.

«Если терапия проводится, то продолжительность жизни составляет два года. Бывали случаи, когда пациенты проживали пять лет, но это скорее исключение из правил», - подвел итог беседе онколог.

Впервые о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк заговорили в апреле этого года, тогда же она в последний раз появлялась на публичных мероприятиях. Соседи по коттеджному поселку, где она проживает вместе с супругом Петром Чернышевым рассказали, что при встрече не смогли узнать Заворотнюк, так как она сильно располнела и потеряла волосы.

По сообщениям СМИ, в реанимации Заворотнюк находится с 13 сентября. Туда ее доставили после обострения тяжелого заболевания. Спустя некоторое время, врачебный консилиум принял решение ввести ее в состояние медикаментозной комы.

Также утверждалось, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало. Врачи диагностировали поражение руки. В настоящее время СМИ полагают, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как дышать самостоятельно она больше не может.

До сих пор официальной информации от представителей или родственников актрисы о состоянии ее здоровья не поступало.