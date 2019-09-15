СМИ: Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает паблик Mash.

Также утверждается, что у артистки отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни, при этом Заворотнюк противопоказана операция и спецтерапия.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк была госпитализирована в реанимацию, поскольку у актрисы развилась злокачественная опухоль мозга. Утверждалось, что врачи не рискуют проводить срочную операцию, поскольку данное вмешательство может оказаться фатальным.

Позже продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Заворотнюк осталось жить несколько дней, а в качестве причин развития болезни у артистки назвал омоложение стволовыми, однако друг актрисы Стас Садальский призвал не верить словам Разин.

Между тем директор Заворотнюк Стас Христов назвал «бредом» сообщения о состоянии здоровья своей подопечной.

К настоящему времени официальных сообщений или опровержений о состоянии актрисы не поступало.