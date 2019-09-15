Иран назвал ложью обвинения США в атаках на Саудовскую Аравию

Министерство иностранных дел Ирана назвало ложью заявление госсекретаря США Майка Помпео, о том, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии якобы стоит Иран.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, «политика США по оказанию "максимального давления" устремилась в сторону лжи» из-за полного провала.

Напомним, накануне на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии произошло возгорание. В качестве причины ЧП саудовские власти назвали атаки беспилотников.

В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Тегеран в причастности к нападениям на НПЗ и призвал все страны «публично и безоговорочно» осудить эти атаки.