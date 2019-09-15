Киев анонсировал подготовку пакета помощи для жителей Донбасса

Украинские власти готовят специальный пакет предложений для облегчения жизни жителей юго-востока страны. Об этом, на полях 16-го ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия», заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко.

Таким образом, по словам главного киевского дипломата, нынешний президент страны Владимир Зеленский планирует окончательно решить проблему вооруженного конфликта на Донбассе.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим», - цитирует слова главы МИД Украины издание Hromadske.

Министр иностранных дел страны добавил, что подготовка отвода сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе будет осуществляться в два этапа: сначала на участке Золотое - Петровское, затем на всей территории, после чего огонь будет полностью прекращен.

Несмотря на мирную риторику официального Киева, ранее стало известно, что украинские власти не намерены амнистировать участников вооруженного противостояния на Донбассе и не собираются вносить изменения в конституцию относительно особого статуса для самопровозглашенных республик.